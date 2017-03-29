НАБУ проводить обшуки в Нацбанку - САП (доповнена)

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Національному банку України відбуваються обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро України. Цю інформацію УНН підтвердили у САП.

“Проводяться обшуки (детективами НАБУ в НБУ — ред.)”, — повідомили у САП.

Однак, у Антикорупційній прокуратурі не уточнили, у якій справі здійснюються обшуки.

Нагадаємо, НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНН, НАБУ відкрило п’ять кримінальних проваджень проти співробітників Нацбанку.

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