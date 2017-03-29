НАБУ проводить обшуки в Нацбанку - САП (доповнена)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Національному банку України відбуваються обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро України. Цю інформацію УНН підтвердили у САП.
“Проводяться обшуки (детективами НАБУ в НБУ — ред.)”, — повідомили у САП.
Однак, у Антикорупційній прокуратурі не уточнили, у якій справі здійснюються обшуки.
Нагадаємо, НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці".
Як повідомляв УНН, НАБУ відкрило п’ять кримінальних проваджень проти співробітників Нацбанку.