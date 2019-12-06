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НАБУ начало расследование в отношении "слуги народа" Холодова

НАБУ начало расследование в отношении "слуги народа" Холодова

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"4 декабря 2019 года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - сообщили в пресс-службе.

Также в НАБУ отметили, что уголовное производство зарегистрировано с учетом обращений, поступивших в Национальное бюро и публикаций в средствах массовой информации.

Как ранее сообщалось в СМИ, Андрея Холодова связывают с табачными махинациями и лоббированием им ради собственных интересов в Верховной Раде правки, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табака.

Напомним, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой СБУ Василием Грицаком превышения власти или служебных полномочий.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "слуг народа".

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