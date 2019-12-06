НАБУ почало розслідування щодо "слуги народу" Холодова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі НАБУ.
"Так, 4 грудня 2019 року детективами Національного антикорупційного бюро України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме: закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем", - повідомили в пресслужбі.
Також у НАБУ зазначили, що кримінальне провадження зареєстровано з урахуванням звернень, що надійшли до Національного бюро, та публікацій у засобах масової інформації.
Як раніше повідомлялося у ЗМІ, Андрія Холодова пов’язують з тютюновими махінаціями та лобіювання ним заради власних інтересів у Верховній Раді правки, яка збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюну.
Нагадаємо, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого вчинення ексголовою СБУ Василем Грицаком перевищення влади або службових повноважень.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для “слуг народу”.