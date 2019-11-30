НАБУ почало розслідування щодо "слуги народу" Тищенка - Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для “Слуг народу”. Про це говориться у відповіді НАБУ на заяву народного депутата України Олексія Гончаренка, яке він опублікував у себе в Facebook, передає УНН.
“Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для „Слуг народу“, які роздавав Микола Тищенко. У відповіді на мою заяву зазначено, що відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України за фактом можливого незаконного отримання членами фракції „Слуга народу“ неправомірної вигоди, іншими словами — хабарі”, — написав Гончаренко.
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Зауважимо, що у документі зазначено, що досудове розслідування розпочато за фактом "можливого одержання народними депутатами України - членами депутатської фракції "Слуга народу", неправомірної вигоди для себе для вчинення чи невчинення такими службовими особами в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду або в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їм влади чи службового становища", але імен нардепів не вказано.
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Нагадаємо, раніше в розпорядженні ЗМІ опинилася листування пранкери Джокера від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенко про ситуацію всередині фракції і про гроші в конвертах для депутатів президентської фракції. Тищенко відверто листувався з пранкером про те, як він роздавав зарплату в українському парламенті. У зв’язку з цим Олексій Гончаренко написав заяву на Тищенка в Генпрокуратуру і НАБУ.