У ще одного "слуги народу" знайшли судимість
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ще один нардеп від "Слуги народу" має судимість. Йдеться про Андрія Богданця, якого обрали по 163 округу на Тернопільщині. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі екснардеп Ігор Мосійчук, передає УНН.
“Народний депутат від „Слуги Народу“, обраний по 163 в/о (Тернопільська область) Андрій Богданець 17.08.2015, вироком Тернопільського міськрайонного суду під головуванням судді Сливка Л.М. у кримінальному провадженні № 607/21639/14-к визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України і засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік”, — написав Мосійчук.
Він додав, що “таке м’яке покарання пояснюється службою підсудного в зоні АТО, наявністю двох дітей та чистосердечним каяттям”.
Крім того, Мосійчук оприлюднив вирок, де зазначено, що “слуга народу” був засуджений за бійку, в результаті якої потерпілий отримав тілесні ушкодження та був змушений лікуватися.
"... були спричиненні тілесні ушкодження у виді закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів лівої виличної кістки, передньої і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом у її порожнину, та виличного відростка лівої скроневої кістки, розходження лівого клиновиличного шва ; забою м"яких тканин лівої половини обличчя і струсу головного мозку, які за ступенем тяжкості належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки у клінічному перебігу супроводжувались тривалим (більш ніж 21 день ) розладом здоров'я", - зазначено у вироку.
Раніше Мосійчук написав у своєму Telegram-каналі, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечував і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.
Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.
Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.
Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.
Раніше парламентська фракція “Слуга народу” під час засідання виключила зі свого складу двох нардепів — Анну Скороход та Антона Полякова.