У ще одного "слуги народу" знайшли судимість

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ще один нардеп від "Слуги народу" має судимість. Йдеться про Андрія Богданця, якого обрали по 163 округу на Тернопільщині. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі екснардеп Ігор Мосійчук, передає УНН.