НАБУ планирует аресты имущества в деле “Глубоководного выпуска”

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“Использованные во время строительства “Глубоководного выпуска” строительные материалы, которые признаны вещественными доказательствами, будут арестованы и переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими с целью обеспечения их сохранности или сохранения их экономической стоимости”, - говорится в постановлении.

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Сам “Глубоководный выпуск”, на котором государство понесло ущерб в 320 млн грн, уже стал вещественным доказательством в производстве НАБУ. А главный подозреваемый - беглый бизнесмен Руслан Тарпан. Он объявлен в международный розыск.

В то же время ряд бизнес-активов Тарпана до сих пор не арестованы. В частности, продолжают работать такие фирмы, как “Инкор-Групп”, “Одесские реставрационные мастерские”, “Гранд отель”, “Инжеком-Юг”, “Альбатрос Сити”, "Ренессанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” и “ТТ-буд”. Также, активно участвует в тендерах на реставрационные работы аффилированная с Тарпаном компания “Укрспецпроект”.

Более того, его экс-жена Оксана Шишовская, развод с которой юристы считают фиктивным, продолжает беспрепятственно вести их семейных бизнес в Украине.