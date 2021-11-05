НАБУ планує арешти майна у справі “Глибоководного випуску”

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“Використані під час будівництва “Глибоководного випуску” будівельні матеріали, які визнані речовими доказами, будуть заарештовані та передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості”, - йдеться в Ухвалі.

Додамо

Сам “Глибоководного випуску”, на якому держава зазнала збитків у 320 млн грн, вже став речовим доказом у провадженні НАБУ. А головний підозрюваний - бізнесмен-утікач Руслан Тарпан. Його оголошено у міжнародний розшук.

Водночас низка бізнес-активів Тарпана й досі не заарештовані. Зокрема, продовжують працювати такі фірми, як “Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд”. Також, активно бере участь у тендерах на реставраційні роботи афілійована з Тарпаном компанія “Укрспецпроект”.

Ба більше, його ексдружина Оксана Шишовська, розлучення з якою юристи вважають фіктивним, продовжує безперешкодно вести їх сімейних бізнес в Україні.