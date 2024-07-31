НАБУ пытается отобрать у АТОвцев земли, которые ранее были самозахвачены НААН

Киев • УНН
НАБУ расследует приватизацию земель в Сумской области, которые ранее самовольно использовались предприятиями НААН. Детективы планируют допросить более 1500 участников АТО, которые получили эти участки.
Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует допросить более тысячи АТОвцев относительно процедуры приватизации земель в Сумской области. По версии детективов, земли, которые приватизировали защитники, якобы находились в пользовании НААН. Впрочем, судебный реестр содержит совершенно противоположную информацию - оказывается, НААН эти земли самозахватил и сдавал в запрещенную аренду коммерсантам для выращивания их урожаев, сообщает УНН.
Детали
В частности, в суде рассматривалось уголовное производство относительно самовольного использования государственных земель государственными предприятиями НААН "Искра" и "Надежда".
По версии следствия, должностные лица государственных предприятий "Искра" и "Надежда" в Сумской области в сговоре с руководством Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН с целью незаконного обогащения самовольно обрабатывали почти 3,5 тысячи га земли и сеяли там сельскохозяйственные культуры. Такие действия повлекли тяжкие последствия государственным интересам путем нанесения материального ущерба более 500 тысяч гривен.
В то же время правоохранители отметили, что указанные должностные лица достоверно знали о отсутствии правоустанавливающих и правопреемственных документов на земельные участки и не имели соответствующих решений органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о передаче их в собственность или предоставление в пользование.
"По результатам осмотра установлено, что 31 земельный участок государственной собственности (из 61 осмотренного), право собственности или пользования которыми никому не предоставлялось, используются ГП ОХ "Искра" ИСГПС НААНУ и ГП ОХ АФ "Надежда" ИСГПС НААНУ для выращивания сельскохозяйственной культуры кукурузы", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, досудебным расследованием установлено, что руководство указанного Института и госпредприятий "Искра" и "Надежда" незаконно продали СООО "Батькивщина" посаженную на самозахваченных землях кукурузу.
В дальнейшем урожай этой кукурузы был отчужден под видом собственно выращенной продукции юридическим лицами, в том числе, зарегистрированных за рубежом. Это может указывать на сдачу в скрытую аренду государственных земель.
Указанное уголовное производство подтверждает то, что "Искра" и "Надежда" не имели прав на земли, которые им приписывает НАБУ и САП в уголовном производстве против экс-министра агрополитики Николая Сольского.
И даже несмотря на заявления самих должностных лиц НААН о том, что ни один гектар земли не передавался в аренду, должностные лица госпредприятий, похоже, все же зарабатывали на скрытой аренде.
Поскольку документов на земельные участки у "Искры" и "Надежды" не было, Госгеокадастр решил распаевать указанные земли и раздать их АТОвцам.
Однако, должностные лица госпредприятий, похоже, не захотели терять заработки и инициировали дело против Сольского. Вместе с НАБУ они обвиняют его в содействии АТОвцам приватизировать земельные участки, которые считали своими. Однако Верховный Суд постановил, что эти земельные никогда не принадлежали этим госпредприятиям.
Для установления истины НАБУ и САП планирует допрос полторы тысячи человек, хотя разумные сроки следствия уже исчерпаны. АТОвцы в свою очередь называют действия НАБУ возмутительными и считают, что процедура приватизации была законной, а такое право им предоставило государство за защиту территорий.
Стоит отметить, что детективы НАБУ, которые выступают в деле Сольского на стороне НААН и против передачи земли участникам АТО, пытались скрыть экспертизу по землеустройству. Эту экспертизу они заказали сами, но уже на этапе ее готовности решили отказаться от нее. Что с большой вероятностью может говорить о том, что экспертиза могла свидетельствовать о невиновности экс-министра.