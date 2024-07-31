НАБУ пытается отобрать у АТОвцев земли, которые ранее были самозахвачены НААН

Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует допросить более тысячи АТОвцев относительно процедуры приватизации земель в Сумской области. По версии детективов, земли, которые приватизировали защитники, якобы находились в пользовании НААН. Впрочем, судебный реестр содержит совершенно противоположную информацию - оказывается, НААН эти земли самозахватил и сдавал в запрещенную аренду коммерсантам для выращивания их урожаев, сообщает УНН.

Детали

В частности, в суде рассматривалось уголовное производство относительно самовольного использования государственных земель государственными предприятиями НААН "Искра" и "Надежда".

По версии следствия, должностные лица государственных предприятий "Искра" и "Надежда" в Сумской области в сговоре с руководством Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН с целью незаконного обогащения самовольно обрабатывали почти 3,5 тысячи га земли и сеяли там сельскохозяйственные культуры. Такие действия повлекли тяжкие последствия государственным интересам путем нанесения материального ущерба более 500 тысяч гривен.

В то же время правоохранители отметили, что указанные должностные лица достоверно знали о отсутствии правоустанавливающих и правопреемственных документов на земельные участки и не имели соответствующих решений органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о передаче их в собственность или предоставление в пользование.

"По результатам осмотра установлено, что 31 земельный участок государственной собственности (из 61 осмотренного), право собственности или пользования которыми никому не предоставлялось, используются ГП ОХ "Искра" ИСГПС НААНУ и ГП ОХ АФ "Надежда" ИСГПС НААНУ для выращивания сельскохозяйственной культуры кукурузы", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что руководство указанного Института и госпредприятий "Искра" и "Надежда" незаконно продали СООО "Батькивщина" посаженную на самозахваченных землях кукурузу.

В дальнейшем урожай этой кукурузы был отчужден под видом собственно выращенной продукции юридическим лицами, в том числе, зарегистрированных за рубежом. Это может указывать на сдачу в скрытую аренду государственных земель.

Указанное уголовное производство подтверждает то, что "Искра" и "Надежда" не имели прав на земли, которые им приписывает НАБУ и САП в уголовном производстве против экс-министра агрополитики Николая Сольского.

И даже несмотря на заявления самих должностных лиц НААН о том, что ни один гектар земли не передавался в аренду, должностные лица госпредприятий, похоже, все же зарабатывали на скрытой аренде.

Поскольку документов на земельные участки у "Искры" и "Надежды" не было, Госгеокадастр решил распаевать указанные земли и раздать их АТОвцам.

Однако, должностные лица госпредприятий, похоже, не захотели терять заработки и инициировали дело против Сольского. Вместе с НАБУ они обвиняют его в содействии АТОвцам приватизировать земельные участки, которые считали своими. Однако Верховный Суд постановил, что эти земельные никогда не принадлежали этим госпредприятиям.

Для установления истины НАБУ и САП планирует допрос полторы тысячи человек, хотя разумные сроки следствия уже исчерпаны. АТОвцы в свою очередь называют действия НАБУ возмутительными и считают, что процедура приватизации была законной, а такое право им предоставило государство за защиту территорий.

Стоит отметить, что детективы НАБУ, которые выступают в деле Сольского на стороне НААН и против передачи земли участникам АТО, пытались скрыть экспертизу по землеустройству. Эту экспертизу они заказали сами, но уже на этапе ее готовности решили отказаться от нее. Что с большой вероятностью может говорить о том, что экспертиза могла свидетельствовать о невиновности экс-министра.