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15 марта, 19:03 • 112664 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159415 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133562 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126388 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110402 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104273 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100627 просмотра

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НАБУ будет проверять кандидатов в Верховный Суд Украины

НАБУ будет проверять кандидатов в Верховный Суд Украины

Киев • УНН

 • 8437 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины присоединится к процедуре отбора судей в новый Верховный Суд Украины, в частности, будет оценивать претендентов на наличие коррупционных рисков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"НАБУ как правоохранительный орган, который выполняет также аналитическую функцию, будет принимать активное участие в процессе формирования Верховного Суда Украины. Мы подписали Меморандум с Высшей квалификационной комиссией судей - так будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками ", - отметил директор бюро Артем Сытник.

Напоминаем, что 7 ноября ВККСУ объявил  конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном Суде Украины. Из них 30 должностей - в Кассационном административном суде, 30- в Кассационном суде, 30-в Кассационном уголовном суде и еще 30- в Кассационном гражданском суде.

В соответствии с изменениями в Конституцию в части правосудия, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, высшим судом Украины должен стать созданный заново Верховный Суд в составе не более 200 судей. Зато Высший хозяйственный, Высший административный и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел - ликвидируются.

 

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