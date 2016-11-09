НАБУ будет проверять кандидатов в Верховный Суд Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины присоединится к процедуре отбора судей в новый Верховный Суд Украины, в частности, будет оценивать претендентов на наличие коррупционных рисков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"НАБУ как правоохранительный орган, который выполняет также аналитическую функцию, будет принимать активное участие в процессе формирования Верховного Суда Украины. Мы подписали Меморандум с Высшей квалификационной комиссией судей - так будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками ", - отметил директор бюро Артем Сытник.
Напоминаем, что 7 ноября ВККСУ объявил конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном Суде Украины. Из них 30 должностей - в Кассационном административном суде, 30- в Кассационном суде, 30-в Кассационном уголовном суде и еще 30- в Кассационном гражданском суде.
В соответствии с изменениями в Конституцию в части правосудия, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, высшим судом Украины должен стать созданный заново Верховный Суд в составе не более 200 судей. Зато Высший хозяйственный, Высший административный и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел - ликвидируются.