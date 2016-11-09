НАБУ перевірятиме кандидатів до Верховного Суду України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України долучиться до процедури відбору суддів до нового Верховного Суду України, зокрема, оцінюватиме претендентів на наявність корупційних ризиків. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“НАБУ як правоохоронний орган, який виконує також аналітичну функцію, братиме активну участь в процесі формування Верховного Суду України. Ми підписали Меморандум з Вищою кваліфікаційною комісією суддів — тож будемо використовувати свої можливості для того, щоб максимально вивчити кандидатів і не допустити проникнення у нову судову владу людей з корупційними ризиками”, — зазначив директор бюро Артем Ситник.
Нагадуємо, що 7 листопада ВККСУ оголосила конкурс на 120 посад суддів у новому Верховному Суді України. Із них 30 посад — у Касаційному адміністративному суді, 30 — у Касаційному господарському суді, 30 — у Касаційному кримінальному суді і ще 30 — у Касаційному цивільному суді.
Відповідно до змін до Конституції в частині правосуддя, які набули чинності 30 вересня 2016 року, вищим судом України має стати створений заново Верховний Суд у складі не більше, ніж 200 суддів. Натомість Вищий господарський, Вищий адміністративний та Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ — ліквідуються.