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НАБУ перевірятиме кандидатів до Верховного Суду України

НАБУ перевірятиме кандидатів до Верховного Суду України

Київ • УНН

 • 8437 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України долучиться до процедури відбору суддів до нового Верховного Суду України, зокрема, оцінюватиме претендентів на наявність корупційних ризиків. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

“НАБУ як правоохоронний орган, який виконує також аналітичну функцію, братиме активну участь в процесі формування Верховного Суду України. Ми підписали Меморандум з Вищою кваліфікаційною комісією суддів — тож будемо використовувати свої можливості для того, щоб максимально вивчити кандидатів і не допустити проникнення у нову судову владу людей з корупційними ризиками”, — зазначив директор бюро Артем Ситник.

Нагадуємо, що 7 листопада ВККСУ оголосила конкурс на 120 посад суддів у новому Верховному Суді України. Із них 30 посад — у Касаційному адміністративному суді, 30 — у Касаційному господарському суді, 30 — у Касаційному кримінальному суді і ще 30 — у Касаційному цивільному суді.

Відповідно до змін до Конституції в частині правосуддя, які набули чинності 30 вересня 2016 року, вищим судом України має стати створений заново Верховний Суд у складі не більше, ніж 200 суддів. Натомість Вищий господарський, Вищий адміністративний та Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ — ліквідуються.

 

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