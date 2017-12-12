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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 5850 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100267 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102297 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102616 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 116877 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103482 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105910 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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НАБУ не открывало производство по Пимаховой - Генпрокурор

НАБУ не открывало производство по Пимаховой - Генпрокурор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что НАБУ и САП не нарушали уголовное производство в отношении первого заместителя председателя ГМС Дины Пимаховой. Об этом он сказал на брифинге в прокуратуре Автономной Республики Крым, передает корреспондент УНН.

"По Пимаховой все очень просто. Есть основания ее привлекать к ответственности - вперед. Только есть одна проблема. По ней не было даже возбуждено уголовное производство. Все, о чем говорят, о ее возможной коррупции, было зафиксировано в рамках оперативно-розыскного дела", - сказал Генпрокурор.

Ю.Луценко заверил, что если специализированный антикоррупционный прокурор видит возможность привлечения к ответственности Д.Пимаховой, то он его поддержит.

"Если нет, нужно прекратить не доказывания обвинения", - добавил он.

Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателю Государственной миграционной службы Дине Пимаховий. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокаций по чиновнице ГМС.

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