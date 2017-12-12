НАБУ не открывало производство по Пимаховой - Генпрокурор

"По Пимаховой все очень просто. Есть основания ее привлекать к ответственности - вперед. Только есть одна проблема. По ней не было даже возбуждено уголовное производство. Все, о чем говорят, о ее возможной коррупции, было зафиксировано в рамках оперативно-розыскного дела", - сказал Генпрокурор.

Ю.Луценко заверил, что если специализированный антикоррупционный прокурор видит возможность привлечения к ответственности Д.Пимаховой, то он его поддержит.

"Если нет, нужно прекратить не доказывания обвинения", - добавил он.

Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателю Государственной миграционной службы Дине Пимаховий. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокаций по чиновнице ГМС.