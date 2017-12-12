НАБУ не відкривало провадження щодо Пімахової - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що НАБУ і САП не порушували кримінальне провадження щодо першого заступника голови ДМС Діни Пімахової. Про це він сьогодні сказав на брифінгу в прокуратурі Автономної Республіки Крим, передає кореспондент УНН.
“По Пімаховій все дуже просто. Є підстави її притягувати до відповідальності — вперед. Тільки є одна проблема. Щодо неї не було навіть порушено кримінальне провадження. Все, про що говорять, про її ймовірну корупцію, було зафіксовано в рамках оперативно-розшукової справи”, — сказав Генпрокурор.
Ю.Луценко запевнив, що якщо спеціалізований антикорупційний прокурор вбачає можливість притягнення до відповідальності Д.Пімахову, то він його підтримуватиме.
“Якщо ні, треба припинити не доведення обвинувачення”, — додав він.
Нагадаємо, 29 листопада Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій. При цьому, у НАБУ заявили, що у діях їхніх агентів не було провокації щодо чиновниці ДМС.