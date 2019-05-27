НАБУ назвало количество привлеченных к ответственности за оборудки в ОПК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что к ответственности за коррупцию в ОПК в целом привлечены 33 человека, еще 12 человек в статусе подозреваемых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение НАБУ в Twitter.
"Кого привлекло НАБУ к ответственности за коррупцию в ОПК? В общем это - 33 человека, 7 из них - на скамье подсудимых, 17 вскоре станут обвиняемыми - расследование завершено, идет ознакомление с материалами следствия. Еще 12 человек в статусе подозреваемых", - указали в бюро.
Также в НАБУ отметили 40 дел, более 10 госпредприятий, более 1 млрд грн убытков, что является "колоссальным массивом коррупции в ОПК", что расследубт 11 детективов НАБУ, которые кроме оборонки разоблачают коррупцию и в других сферах.
В бюро в контексте предоставленной информации о расследовании корупции в оборонке добавили, что речь идет о:
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- руководителях Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины, в том числе - действующего заместителя министра обороны;
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- лицах высшего и старшего начальствующего состава Вооруженных сил Украины;
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- лицах высшего начальствующего состава Национальной гвардии Украины;
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- лицах старшего начальствующего состава Государственной пограничной службы Украины;
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- руководителях государственных предприятий оборонной промышленности (директоре и заместителе директора Львовского бронетанкового завода, экс-директоре ГП "Авиакон" и его заместителе, действующем и бывшем директорах ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", экс-заместителе директора этого предприятия и др.).
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Ранее в бюро сообщали, что на начало апреля детективы НАБУ расследовали 724 уголовных производства, в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.