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НАБУ назвало кількість притягнутих до відповідальності за оборудки в ОПК

НАБУ назвало кількість притягнутих до відповідальності за оборудки в ОПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України заявило, що до відповідальності за корупцію в ОПК загалом притягнуто 33 особи, ще 12 осіб в статусі підозрюваних. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення НАБУ у Twitter.

"Кого притягнуло НАБУ до відповідальності за корупцію в ОПК? Загалом це - 33 особи, 7 із них - на лаві підсудних, 17 незабаром стануть обвинуваченими - розслідування завершено, триває ознайомлення з матеріалами слідства. Ще 12 осіб в статусі підозрюваних", - вказали у бюро.

Також у НАБУ вказали на 40 справ, понад 10 держпідприємств, понад 1 млрд грн збитків, що є "колосальним масивом корупції в ОПК", що розслідують 11 детективів НАБУ, які крім оборонки викривають корупцію і в інших сферах.

У бюро у контексті наданої інформації щодо розслідування корупції в оборонці додали, що йдеться про:

  • керівників Міністерства оборони України і Збройних сил України, в тому числі — чинного заступника міністра оборони;
  • осіб вищого та старшого начальницького складу Збройних сил України;
  • осіб вищого начальницького складу Національної гвардії України;
  • осіб старшого начальницького складу Державної прикордонної служби України;
  • керівників державних підприємств оборонної промисловості (директора та заступника директора Львівського бронетанкового заводу, екс-директора ДП "Авіакон" та його заступника, чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", екс-заступника директора цього підприємства та ін.).

Раніше у бюро повідомляли, що на початок квітня детективи НАБУ розслідували 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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