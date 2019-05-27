НАБУ назвало кількість притягнутих до відповідальності за оборудки в ОПК

КИЇВ. 27 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України заявило, що до відповідальності за корупцію в ОПК загалом притягнуто 33 особи, ще 12 осіб в статусі підозрюваних. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення НАБУ у Twitter.