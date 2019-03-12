НАБУ хочет получить от ГПУ материалы по делу о коррупции в "Укроборонпроме"

"Материалов, где была бы переписка якобы господина Гладковского, якобы господина Жукова - этой переписки у антикоррупционного бюро не было", - сказал Сытник.

По его словам, на сегодня, для того, чтобы провести должным образом и служебное, и досудебное расследование по этим делам, нужно получить "и носители, где эта переписка, и материалы, которые есть в Генеральной прокуратуре".

"Мы не знаем точную информацию, что именно там находится, но нами инициирован вопрос истребования этих производств. Надеюсь, эти решения будут рассмотрены и, соответственно, эти дела будут переданы в НАБУ", - отметил директор Бюро.

Как сообщал УНН, ранее во вторник Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершало.