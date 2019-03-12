НАБУ хоче отримати від ГПУ матеріали у справі про корупцію в “Укроборонпромі”

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України ініціювало питання витребування проваджень Генеральної прокуратури України у справах щодо ймовірного розкрадання і корупції в “Укроборонпромі”. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі щодо інформації, викладеної у розслідуванні Bihus.info, передає кореспондент УНН.

“Матеріалів, де була б переписка нібито пана Гладковського, нібито пана Жукова — цієї переписки в антикорупційного бюро не було”, — сказав Ситник.

За його словами, на сьогодні, для того, щоб провести належним чином і службове, і досудове розслідування у цих справах, потрібно отримати “і носії, де є ця переписка, і матеріали, які є у Генеральній прокуратурі”.

“Ми не знаємо точну інформацію, що конкретно там знаходиться, але нами ініційоване питання витребування цих проваджень. Сподіваюсь, ці рішення будуть розглянуті і, відповідно, ці справи будуть передані до НАБУ”, — зазначив директор Бюро.

Як повідомляв УНН, раніше у вівторок Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло.

Українські Національні Новини

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