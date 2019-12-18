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НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о неприкосновенности нардепов

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон о неприкосновенности нардепов

Киев  •  УНН

 • 13363 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают Президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

“Проголосованный 18 декабря 2019 года Верховной Радой Украины законопроект № 2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности”, — говорится в заявлении.

Сообщается, что такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров СПА, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ.

“Так, согласно законопроекту № 2237, Генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований — то есть начать расследование”, — отмечается в заявлении.

Также, в заявлении отмечается, что указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

“... указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта № 2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект вступит в статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми”, — говорится в заявлении.

В заявлении обращают внимание, что это — лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект № 2237. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции.

“Со своей стороны Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации”, — отмечается в заявлении.

Напомним, Рада приняла законопроект о неприкосновенности нардепов.

Украинские Национальные Новости

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