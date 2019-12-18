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НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон щодо недоторканності нардепів

НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон щодо недоторканності нардепів

Київ • УНН

 • 13364 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликають Президента України Володимира Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“Проголосований 18 грудня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт № 2237 щодо нібито зняття депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів. Окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності”, — йдеться у заяві.

Повідомляється, що такий стан речей викликає глибоке занепокоєння в Національного бюро, якому підслідні народні депутати України, та прокурорів СПА, які здійснюють процесуальний нагляд у всіх кримінальних провадженнях НАБУ.

“Так, відповідно до законопроєкту № 2237, Генеральний прокурор (або виконуючий його обов’язки) стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, — тобто почати розслідування”, — зазначається у заяві.

Також, у заяві наголошують, що вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до Генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію Генпрокурору, щоб той розпочав розслідування.

“...вказаний законопроєкт частково унеможливлює збір доказів у провадженні. Припустімо, в межах одного розслідування детективи НАБУ виявили інший злочин, до якого ймовірно причетний нардеп. До набуття чинності законопроекту № 2237, слідчим достатньо виокремити вказаний епізод і розслідувати як окреме провадження. Якщо ж проголосований проєкт набуде статус закону, детективам доведеться переконувати Генпрокурора розпочати розслідування, однак після його початку усі зібрані в межах іншої справи докази визнаються недопустимими”, — йдеться у заяві.

У заяві звертають увагу, що це — лише деякі з загроз, які містить законопроєкт № 2237. Окрім них є ще чимало процесуальних аспектів, які здатні заблокувати роботу детективів НАБУ та прокурорів САП в сфері очищення законодавчого органу від корупції.

“Зі свого боку Національне бюро та САП готові долучитися до процесу доопрацювання законопроекту та надати свої рекомендації”, — зазначається у заяві.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо недоторканності нардепів.

Українські Національні Новини

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