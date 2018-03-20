НАБУ: 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на 3 млрд грн признаны недействительными
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил исковое заявление Национального бюро к ПАО "Укрнафта" и ООО "Котлас" и признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.
"Соответствующее решение вступило в законную силу 6 марта 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, лица, от имени ПАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", которая, в свою очередь, полностью принадлежит государству) заключили в 2015 году соглашения с ООО "Котлас" о поставках этой компанией нефтепродуктов не имели на это соответствующих полномочий. По этим договорам ООО "Котлас" обязывалось поставить ПАО "Укрнафта" нефтепродукты, а ПАО "Укрнафта" - осуществить оплату. Однако, как в дальнейшем выяснили детективы Национального бюро, поставки в оговоренных объемах ООО "Котлас" не осуществил, зато средства от ПАО "Укрнафта" получил.
"Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, расследование по которому осуществляют детективы Национального бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО "Укрнафта" и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн", - отметили в пресс-службе НАБУ.
В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн.
Решение суда апелляционной инстанции, который согласился с правовой позицией Национального бюро по заключению договоров купли-продажи нефтепродуктов, является существенным основанием для возмещения убытков, причиненных интересам государства.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало судебные иски, которыми требует признать недействительными соглашения предприятий топливно-энергетического комплекса почти 1 млрд грн.
В частности, по инициативе НАБУ суд принял решение, согласно которым на счета ПАО "Запорожьеоблэнерго" возвращено более 40 млн грн, потерянных вследствие существования на предприятии коррупционной схемы. В стадии выполнения - ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) еще почти 90 млн грн: 57 млн грн - ПАО "Черкассыоблэнерго", 30 млн грн - ПАО "Укргаздобыча", 1400000 грн - ГП "НАЭК "Энергоатом".