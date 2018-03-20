НАБУ: 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними

ukru
Ексклюзив
13:52 • 10509 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 136072 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 115143 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 173848 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 159880 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 203556 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 198374 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 236582 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 133598 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 136246 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
51 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 182561 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 135050 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 188437 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 128744 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 56567 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 136027 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 173792 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 188437 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 182561 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 236562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 23017 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 21566 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 32956 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 49200 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 56567 перегляди
Актуальне
НАБУ: 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними

НАБУ: 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними

Київ • УНН

 • 11585 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовну заяву Національного бюро до ПАТ “Укрнафта” та ТОВ “Котлас” та визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.

“Відповідне рішення набрало законної сили 6 березня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, особи, які від імені ПАТ “Укрнафта” (50%+1 акція належать НАК “Нафтогаз України”, яка, в свою чергу, повністю належить державі) уклали у 2015 році угоди з ТОВ “Котлас” про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень. За цими договорами ТОВ “Котлас” зобов’язувалося поставити ПАТ “Укрнафта” нафтопродукти, а ПАТ “Укрнафта” — здійснити оплату. Проте, як в подальшому з’ясували детективи Національного бюро, постачання в обумовлених обсягах ТОВ “Котлас” не здійснив, натомість кошти від ПАТ “Укрнафта” отримав.

“Позовна заява НАБУ ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування у якому здійснюють детективи Національного бюро з серпня 2016 року. В рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ „Укрнафта“ та низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн”, — зазначили у прес-службі НАБУ.

У результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ “Укрнафта” понад 51,7 млн грн.

Рішення суду апеляційної інстанції, який погодився з правовою позицією Національного бюро стосовно укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, є суттєвим підґрунтям для відшкодування збитків, завданих інтересам держави.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України ініціювало судові позови, якими вимагає визнати недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд грн.

Зокрема, за ініціативою НАБУ суд ухвалив рішення, згідно з якими на рахунки ВАТ “Запоріжжяобленерго” повернуто понад 40 млн грн, втрачених внаслідок існування на підприємстві корупційної схеми. У стадії виконання — низка судових рішень, які дозволять повернути державним підприємствам паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) ще майже 90 млн грн: 57 млн грн — ПАТ “Черкасиобленерго”, 30 млн грн — ПАТ “Укргазвидобування”, 1,4 млн грн — ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.40
Brent
$73.04
Bitcoin
$87,763.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,061.75
Ethereum
$2,064.63