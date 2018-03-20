НАБУ: 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовну заяву Національного бюро до ПАТ “Укрнафта” та ТОВ “Котлас” та визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.
“Відповідне рішення набрало законної сили 6 березня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, особи, які від імені ПАТ “Укрнафта” (50%+1 акція належать НАК “Нафтогаз України”, яка, в свою чергу, повністю належить державі) уклали у 2015 році угоди з ТОВ “Котлас” про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень. За цими договорами ТОВ “Котлас” зобов’язувалося поставити ПАТ “Укрнафта” нафтопродукти, а ПАТ “Укрнафта” — здійснити оплату. Проте, як в подальшому з’ясували детективи Національного бюро, постачання в обумовлених обсягах ТОВ “Котлас” не здійснив, натомість кошти від ПАТ “Укрнафта” отримав.
“Позовна заява НАБУ ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, розслідування у якому здійснюють детективи Національного бюро з серпня 2016 року. В рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ „Укрнафта“ та низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн”, — зазначили у прес-службі НАБУ.
У результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували ПАТ “Укрнафта” понад 51,7 млн грн.
Рішення суду апеляційної інстанції, який погодився з правовою позицією Національного бюро стосовно укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, є суттєвим підґрунтям для відшкодування збитків, завданих інтересам держави.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України ініціювало судові позови, якими вимагає визнати недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд грн.
Зокрема, за ініціативою НАБУ суд ухвалив рішення, згідно з якими на рахунки ВАТ “Запоріжжяобленерго” повернуто понад 40 млн грн, втрачених внаслідок існування на підприємстві корупційної схеми. У стадії виконання — низка судових рішень, які дозволять повернути державним підприємствам паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) ще майже 90 млн грн: 57 млн грн — ПАТ “Черкасиобленерго”, 30 млн грн — ПАТ “Укргазвидобування”, 1,4 млн грн — ДП “НАЕК “Енергоатом”.