Пьяный мужчина на остановке бросался на прохожих с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На остановке общественного транспорта в Днепре мужчина с ножом бросался на прохожих, а также повредил стекло в троллейбусе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.
"7 ноября около полуночи спецлинии "102" поступило сообщение от граждан о том, что на остановке на проспекте Гагарина неизвестный бросается с ножом на прохожих и повредил стекло в троллейбусе. Патрульные сразу прибыли на вызов. На остановке они обнаружили и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно и путался в ответах", – говорится в сообщении.
Во время поверхностной проверки у мужчины нашли нож и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в отделение полиции.
По информации местных СМИ, кондуктор троллейбуса сообщил, что нетрезвый мужчина зашел в салон и потребовал немедленного отправления транспортного средства. Увидев, что водитель не выполняет его требование, разбил поворотник троллейбуса. А когда кондуктор попросил мужчину выйти из транспорта, тот достал нож. Патрульные прибыли на место инцидента и задержали дебошира.
Напомним, в Одесской области во время ссоры в общественном транспорте избил пассажиров.