П'яний чоловік на зупинці кидався на перехожих з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На зупинці громадського транспорту у Дніпрі чоловік з ножем кидався на перехожих, а також пошкодив скло у тролейбусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпропетровської області.
"7 листопада близько опівночі спецлінії "102" надійшло повідомлення від громадян про те, що на зупинці на проспекті Гагаріна невідомий кидається з ножем на перехожих та пошкодив скло в тролейбусі. Патрульні одразу прибули на виклик. На зупинці вони виявили та затримали чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який поводився неадекватно та плутався у відповідях", – йдеться в повідомленні.
Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли ніж та паперовий згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до відділку поліції.
За інформацією місцевих ЗМІ, кондуктор тролейбусу повідомив, що нетверезий чоловік зайшов до салону і почав вимагати негайного відправлення транспортного засобу. Побачивши, що водій не виконує його вимоги, розбив поворотник тролейбусу. А коли кондуктор попросив чоловіка вийти з транспорту, той дістав ніж. Патрульні прибули на місце інциденту та затримали чоловіка.
Нагадаємо, в Одеській області під час сварки у громадському транспорті чоловік побив пасажирів.