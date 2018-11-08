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П'яний чоловік на зупинці кидався на перехожих з ножем

П'яний чоловік на зупинці кидався на перехожих з ножем

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На зупинці громадського транспорту у Дніпрі чоловік з ножем кидався на перехожих, а також пошкодив скло у тролейбусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпропетровської області.

"7 листопада близько опівночі спецлінії "102" надійшло повідомлення від громадян про те, що на зупинці на проспекті Гагаріна невідомий кидається з ножем на перехожих та пошкодив скло в тролейбусі. Патрульні одразу прибули на виклик. На зупинці вони виявили та затримали чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який поводився неадекватно та плутався у відповідях", – йдеться в повідомленні.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли ніж та паперовий згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до відділку поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, кондуктор тролейбусу повідомив, що нетверезий чоловік зайшов до салону і почав вимагати негайного відправлення транспортного засобу. Побачивши, що водій не виконує його вимоги, розбив поворотник тролейбусу. А коли кондуктор попросив чоловіка вийти з транспорту, той дістав ніж. Патрульні прибули на місце інциденту та затримали чоловіка.

Нагадаємо, в Одеській області під час сварки у громадському транспорті чоловік побив пасажирів.

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