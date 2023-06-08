"На воре и шапка горит": лукашенко обвинил в подрыве Каховской ГЭС Украину

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«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступления, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибло»,— заявил самопровозглашенный диктатор на заседании секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

Откуда у лукашенко информация о потерях украинской армии, он не объяснил.