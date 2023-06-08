"На злодії і шапка горить": лукашенко звинуватив у підриві Каховської ГЕС Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. олександр лукашенко заявив, що Каховську ГЕС підірвала Україна — нібито для того, щоб «приховати» втрати ЗСУ у перші дні наступу, пише УНН.
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«Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодії і шапка горить. Хто першим про це закричав? Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні контрнаступу, де майже дві сотні бронемашин було знищено і понад дві тисячі людей загинуло»,— заявив самопроголошений диктатор на засіданні секретарів рад безпеки країн ОДКБ.
Звідки у лукашенка інформація про втрати української армії, він не пояснив.