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На журналистов BBC в Малави напали, приняв их за ритуальных убийц

Киев • УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Журналисты вещательной корпорации BBC подверглись в Малави нападения со стороны местных жителей, которые приняли их за ритуальных убийц. Соответствующий репортаж BBC опубликовала в понедельник на своем сайте, сообщает УНН.

На журналистов BBC в Малави напали, приняв их за ритуальных убийц

Журналисты съемочной группы Анас Аремейо, Генри Мханго и Дариус Базарган едва не были растерзаны местным населением в ходе проводимого ими расследования загадочных убийств детей.

Инцидент произошел, когда все трое пришли на встречу с предполагаемым ритуальным убийцей, который делал амулеты из фрагментов человеческих тел для состоятельных заказчиков. Когда прибежала разгневанная толпа, журналисты предъявили свои удостоверения, однако жителей деревни это не убедило. Они стали угрожать мужчинам убийством и забрасывать их камнями.

Сотрудники BBC смогли убежать и были спасены местной полицией.

Как сообщал УНН, в Египте убили шестерых подозреваемых в подготовке нападений на церкви.

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