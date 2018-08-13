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На журналістів BBC в Малаві напали, сприйнявши їх за ритуальних вбивць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Журналісти мовної корпорації BBC піддалися в Малаві нападу з боку місцевих жителів, які прийняли їх за ритуальних вбивць. Відповідний репортаж BBC опублікувала в понеділок на своєму сайті, повідомляє УНН.

На журналістів BBC в Малаві напали, сприйнявши їх за ритуальних вбивць

Журналісти знімальної групи Анас Аремейо, Генрі Мханго і Даріус Базарган ледь не були розтерзані місцевим населенням в ході проведеного ними розслідування загадкових вбивств дітей.

Інцидент стався, коли всі троє прийшли на зустріч з передбачуваним ритуальним вбивцею, який робив амулети з фрагментів людських тіл для заможних замовників. Коли прибіг розгніваний натовп, журналісти пред’явили свої посвідчення, однак жителів села це не переконало. Вони стали погрожувати чоловікам вбивством і закидати їх камінням.

Співробітники BBC змогли втекти і були врятовані місцевою поліцією.

Як повідомляв УНН, у Єгипті вбили шістьох підозрюваних у підготовці нападів на церкви.

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