На журналістів BBC в Малаві напали, сприйнявши їх за ритуальних вбивць
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Журналісти мовної корпорації BBC піддалися в Малаві нападу з боку місцевих жителів, які прийняли їх за ритуальних вбивць. Відповідний репортаж BBC опублікувала в понеділок на своєму сайті, повідомляє УНН.
Журналісти знімальної групи Анас Аремейо, Генрі Мханго і Даріус Базарган ледь не були розтерзані місцевим населенням в ході проведеного ними розслідування загадкових вбивств дітей.
Інцидент стався, коли всі троє прийшли на зустріч з передбачуваним ритуальним вбивцею, який робив амулети з фрагментів людських тіл для заможних замовників. Коли прибіг розгніваний натовп, журналісти пред’явили свої посвідчення, однак жителів села це не переконало. Вони стали погрожувати чоловікам вбивством і закидати їх камінням.
Співробітники BBC змогли втекти і були врятовані місцевою поліцією.
Як повідомляв УНН, у Єгипті вбили шістьох підозрюваних у підготовці нападів на церкви.