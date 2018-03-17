В Житомирской области женщина спрыгнула с моста в реку и погибла
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 марта. УНН. Женщина спрыгнула с моста в Коростене в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
Происшествие случилось вчера вечером на мосту через реку Уж. О падении женщины в воду спасателям сообщили случайные свидетели, они сообщили, что женщина в воде, вероятно, еще жива.
"Выяснилось, что женщина находится на расстоянии около 6 м от берега, у моста. На надувной лодке специалисты ГСЧС добрались до нее. С помощью спасательной веревки обвязали под руки и доставили на берег. Однако медики констатировали ее смерть. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.
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