В Житомирской области женщина спрыгнула с моста в реку и погибла

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 15118 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33543 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38984 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86114 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84661 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 марта. УНН. Женщина спрыгнула с моста в Коростене в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.

Происшествие случилось вчера вечером на мосту через реку Уж. О падении женщины в воду спасателям сообщили случайные свидетели, они сообщили, что женщина в воде, вероятно, еще жива.

"Выяснилось, что женщина находится на расстоянии около 6 м от берега, у моста. На надувной лодке специалисты ГСЧС добрались до нее. С помощью спасательной веревки обвязали под руки и доставили на берег. Однако медики констатировали ее смерть. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, возле вокзала во Львове нашли зарезанного мужчину.

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