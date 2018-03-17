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На Житомирщині жінка зістрибнула з мосту у річку та загинула

На Житомирщині жінка зістрибнула з мосту у річку та загинула

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 березня. УНН. Жінка зістрибнула з мосту у Коростені на Житомирщині, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.

Подія сталась вчора ввечері на мосту через річку Уж. Про падіння жінки у воду рятувальників сповістили випадкові свідки, вони повідомили, що жінка у воді, ймовірно, ще жива.

"З’ясувалося, що жінка знаходиться на відстані близько 6 м від берега, біля мосту. На надувному човні фахівці ДСНС дісталися до неї. За допомогою рятувальної мотузки обв’язали попідруки та доправили на берег. Однак медики констатували її смерть. Усі обставини події наразі встановлюються", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, біля вокзалу у Львові знайшли зарізаного чоловіка.

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