В Житомирской области задержаны двое мужчин по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Житомирской области задержаны двое мужчин по подозрению в изнасиловании девушки 2005 года рождения. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Мужчин 1964 и 1976 года рождения задержали по заявлению об изнасиловании, якобы произошедшем в бане в одном из сел Коростенского района области. Один из задержанных - житель Киева, а другой - Коростеня.
Предварительный медицинский осмотр не обнаружил на теле несовершеннолетней травмы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато досудебное расследование по ст. 152 УК Украины (изнасилование).
Напомним, трех подростков подозревают в изнасиловании шестилетнего мальчика, который является инвалидом детства, в Харьковской области.