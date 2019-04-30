В Житомирской области задержаны двое мужчин по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Мужчин 1964 и 1976 года рождения задержали по заявлению об изнасиловании, якобы произошедшем в бане в одном из сел Коростенского района области. Один из задержанных - житель Киева, а другой - Коростеня.

Предварительный медицинский осмотр не обнаружил на теле несовершеннолетней травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато досудебное расследование по ст. 152 УК Украины (изнасилование).

Напомним, трех подростков подозревают в изнасиловании шестилетнего мальчика, который является инвалидом детства, в Харьковской области.