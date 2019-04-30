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На Житомирщині затримано двох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

На Житомирщині затримано двох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Київ • УНН

 • 26155 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Житомирській області затримано двох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні дівчини 2005 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Чоловіків 1964 та 1976 років народження затримали за заявою про зґвалтування, що нібито сталося в лазні в одному з сіл Коростенського району області. Один із затриманих – мешканець Києва, а інший – Коростеня.

Попередній медичний огляд не виявив на тілі неповнолітньої травми.

Обставини події встановлюються. Розпочато досудове розслідування за ст. 152 КК України (зґвалтування).

Нагадаємо, трьох підлітків підозрюють у зґвалтуванні шестирічного хлопчика, який є інвалідом дитинства, в Харківській області.

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