На Житомирщині затримано двох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Житомирській області затримано двох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні дівчини 2005 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловіків 1964 та 1976 років народження затримали за заявою про зґвалтування, що нібито сталося в лазні в одному з сіл Коростенського району області. Один із затриманих – мешканець Києва, а інший – Коростеня.
Попередній медичний огляд не виявив на тілі неповнолітньої травми.
Обставини події встановлюються. Розпочато досудове розслідування за ст. 152 КК України (зґвалтування).
Нагадаємо, трьох підлітків підозрюють у зґвалтуванні шестирічного хлопчика, який є інвалідом дитинства, в Харківській області.