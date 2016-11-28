В Житомирской области задержали правонарушителей, которые напали на правоохранителей

Так, 26 ноября полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 18-летний местный житель, а в салоне еще трое пассажиров. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование по употреблению алкоголя водитель сначала согласился, а потом убежал от областного наркологического диспансера.

Полицейские, разыскивая беглеца, остановили транспортное средство вблизи местной автозаправочной станции. Однако водитель и пассажиры отреагировали агрессивно и набросились на инспекторов полиции, нанеся им телесные повреждения в виде переломов, ссадин и закрытых черепно-мозговых травм.

Один из полицейских в ходе потасовки совершил предупредительные выстрелы вверх из табельного огнестрельного оружия, после чего молодые люди бросились убегать на автомобиле. Инспекторы применили служебное оружие с целью принудительной остановки ВАЗ-2106, повредив колеса. Преступники скрылись, но уже через час были задержаны сотрудниками полиции.

Установлено, что молодые люди - местные жители в возрасте от 18 до 21 года.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.