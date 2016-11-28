На Житомирщині затримали правопорушників, які напали на правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Житомирщині затримали правопорушників, які напали нанесли тілесні ушкодження двом інспекторам. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, 26 листопада поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого перебував 18-річний місцевий житель, а у салоні ще троє пасажирів. З'ясувалось, що у нього немає водійського посвідчення. На пропозицію поліцейських пройти медичне освідування щодо вживання алкоголю водій спочатку погодився, а потім втік від обласного наркологічного диспансеру.
Поліцейські, розшукуючи втікача та зупинили транспортний засіб поблизу місцевої автозаправної станції. Однак водій та пасажири відреагували агресивно і накинулись на інспекторів поліції, завдавши їм тілесних ушкоджень у вигляді переломів, саден та закритих черепно-мозкових травм.
Один з поліцейських у ході сутички здійснив попереджувальні постріли вгору із табельної вогнепальної зброї, після чого молодики кинулись тікати на автомобілі. Інспектори застосували службову зброю з метою примусової зупинки ВАЗ-2106, пошкодивши колеса. Злочинці втекли, але вже за годину були затримані працівниками поліції.
Встановлено, що молодики - місцеві жителі віком від 18 до 21 року.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.