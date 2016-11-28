На Житомирщині затримали правопорушників, які напали на правоохоронців

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 80677 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 96229 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 96615 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 100801 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 110009 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 164122 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74199 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 160136 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111287 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69858 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.7м/с
43%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 13147 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 16334 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 13862 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 12523 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 18279 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 2152 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 80677 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 164122 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 183969 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 160136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100372 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 102560 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 46856 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50014 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64473 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

На Житомирщині затримали правопорушників, які напали на правоохоронців

Київ • УНН

 • 8014 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Житомирщині затримали правопорушників, які напали нанесли тілесні ушкодження двом інспекторам. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

На Житомирщині затримали правопорушників, які напали на правоохоронців

Так, 26 листопада поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого перебував 18-річний місцевий житель, а у салоні ще троє пасажирів. З'ясувалось, що у нього немає водійського посвідчення. На пропозицію поліцейських пройти медичне освідування щодо вживання алкоголю водій спочатку погодився, а потім втік від обласного наркологічного диспансеру.

Поліцейські, розшукуючи втікача та зупинили транспортний засіб поблизу місцевої автозаправної станції. Однак водій та пасажири відреагували агресивно і накинулись на інспекторів поліції, завдавши їм тілесних ушкоджень у вигляді переломів, саден та закритих черепно-мозкових травм.

Один з поліцейських у ході сутички здійснив попереджувальні постріли вгору із табельної вогнепальної зброї, після чого молодики кинулись тікати на автомобілі. Інспектори застосували службову зброю з метою примусової зупинки ВАЗ-2106, пошкодивши колеса. Злочинці втекли, але вже за годину були затримані працівниками поліції.

Встановлено, що молодики - місцеві жителі віком від 18 до 21 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11