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В Житомирской области разоблачили незаконный экспорт древесины на 2 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Схему незаконного экспорта в одну из стран Азии соснового лесосырья разоблачили правоохранители в Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

В Житомирской области разоблачили незаконный экспорт древесины на 2 млн грн

Установлено, что дельцы из коростышевского предприятия с иностранными инвестициями скупали в Житомирской области неучтенную и незаконно вырубленную древесину. Затем ее легализовали через ряд подконтрольных коммерческих структур Луганской и Харьковской областей и после разрешения на экспорт переправляли за пределы Украины.

Таким образом коммерсанты вывезли за границу почти 800 кубических метров древесины минимальной оценочной стоимостью два миллиона гривен.

Во время очередной попытки экспорта по поддельным документам правоохранители изъяли контейнер с лесопродукцией на 100 тыс. гривен.

Продолжается досудебное расследование по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Размер причиненного государству ущерба и реальные объемы незаконно вывезенного леса выясняются.

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