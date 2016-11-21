На Житомирщині викрили незаконний експорт деревини на 2 млн грн

Встановлено, що ділки із коростишівського підприємства з іноземними інвестиціями скуповували на Житомирщині необліковану та незаконно вирубану деревину. Потім її легалізували через низку підконтрольних комерційних структур Луганщини і Харківщини та після дозволу на експорт переправляли за межі України.

У такий спосіб комерсанти вивезли за кордон майже 800 кубічних метрів деревини мінімальною оціночною вартістю два мільйони гривень.

Під час чергової спроби експорту за підробленими документами соснового пиловнику правоохоронці вилучили контейнер із лісопродукцією на 100 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування за ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Розмір завданих державі збитків та реальні обсяги незаконно вивезеного лісу з’ясовуються.



