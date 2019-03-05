В Житомирской области от отравления угарным газом погибли 4 мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Житомирской области в городе Коростышев 1 марта обнаружили в закрытом доме тела 4 мужчин. По предварительным выводам - отравление угарным газом. Об этом на своей странице написал начальник ГУ ЧП в Житомирской области Вячеслав Печенко, передает УНН.
"1 марта в г. Коростышеве полицейские обнаружили в закрытом доме тела 4 мужчин. Предварительный вывод судебно-медицинской экспертизы - отравление угарным газом. Разбираемся", - написал Печенко.
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Напомним, в Киевской области, в селе Матюши Белоцерковского района в результате отравления угарным газом погибли три человека, один человек госпитализирован.