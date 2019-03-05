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На Житомирщині від отруєння чадним газом загинули 4 чоловіків

Київ • УНН

 • 10397 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. На Житомирщині у місті Коростишев 1 березня виявили у зачиненому будинку тіла 4 чоловіків. За попередніми висновками — отруєння чадним газом. Про це на своїй сторінці написав начальник ГУ НП у Житомирській області Вячеслав Печенко, передає УНН.

“1 березня у м. Коростишеві поліцейські виявили у зачиненому будинку тіла 4 чоловіків. Попередній висновок судово-медичної експертизи — отруєння чадним газом. Розбираємось”, — написав Печенко.

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Нагадаємо, на Київщині, у селі Матюші Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб, одна людина госпіталізована.

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