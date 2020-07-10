В Житомирской области будут судить группу лиц, обвиняемых в торговле людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Житомирской области в суд направили обвинительное заключение в отношении группы из четырех человек, которых обвиняют в торговле людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"Прокуратурой Житомирской области, в рамках процессуального руководства, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые совершали трудовую эксплуатацию мужчин с использованием обмана, принуждения и их уязвимого состояния и сложных жизненных обстоятельствах, в Олевском и Емильчинском районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четырем местным жителям, 47-27 лет, инкриминируется совершение ряда преступлений. В частности, двум - по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 149 УК Украины (пособничество в торговле людьми, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья пострадавших), одному из них, кроме указанных статей, также по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Двое других обвиняются по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевших).
Указано, что у пострадавших забрали документы, удерживали их в неприспособленных для жилья помещениях и принуждали к различным работам. Пострадавшие - восемь мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, жители Житомирской, Волынской областей и Республики Беларусь.
"Разоблачена группа злоумышленников в январе этого года под процессуальным руководством прокуратуры области, следователями СУ, сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в области и территориального подразделения Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины. Дело направлено в Олевский районный суд. Публичное обвинение будет поддерживать прокуратура Житомирской области", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Житомирской области задержали четырех человек по подозрению в трудовой эксплуатации семи мужчин.