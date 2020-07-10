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На Житомирщині судитимуть групу осіб, яких обвинувачують у торгівлі людьми

На Житомирщині судитимуть групу осіб, яких обвинувачують у торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На Житомирщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно групи з чотирьох осіб, яких обвинувачують у торгівлі людьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

“Прокуратурою Житомирської області, у межах процесуального керівництва, затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які вчиняли трудову експлуатацію чоловіків з використанням обману, примусу та їхнього уразливого стану і складних життєвих обставин, в Олевському та Ємільчинському районах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотирьом місцевим жителям, 47-27 років, інкримінується скоєння низки злочинів. Зокрема, двом - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України (пособництво у торгівлі людьми, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілих), одному з них, крім зазначених статей, також за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Двоє інших обвинувачуються за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілих).

Вказано, що у потерпілих забрали документи, утримували їх у непристосованих для житла приміщеннях та примушували до різних робіт. Потерпілі – вісім чоловіків, віком від 20 до 50 років, жителі Житомирської, Волинської областей та Республіки Білорусь.

“Викрито групу зловмисників у січні цього року за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими СУ, співробітниками управління карного розшуку ГУНП в області та територіального підрозділу Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції України. Справу скеровано до Олевського районного суду. Публічне обвинувачення підтримуватиме прокуратура Житомирської області”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали чотирьох осіб за підозрою у трудовій експлуатації сімох чоловіків.

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