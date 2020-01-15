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На Житомирщині затримали чотирьох осіб за підозрою у трудовій експлуатації сімох чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На Житомирщині затримали групу із чотирьох осіб, які забрали документи та насильно утримували сімох чоловіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

На Житомирщині затримали чотирьох осіб за підозрою у трудовій експлуатації сімох чоловіків

"У середу, 15 січня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області слідчими СУ, співробітниками управління карного розшуку ГУНП в області та територіального підрозділу Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції України, у межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України проведено ряд санкціонованих обшуків у місцях можливого утримання громадян", - сказано у повідомленні.

В ході проведених слідчих дій в одній із будівель, яку займають фігуранти кримінального провадження, виявлено 6 осіб, один з них громадянин іншої держави (Білорусь), яких протягом тривалого часу примусово утримували з метою трудової експлуатації у неналежних умовах проживання та харчування.

Установлено, що четверо осіб на території Олевського та Ємільчинського районів організували переховування людей, попередньо їх завербувавши та використовуючи на різних роботах. До того ж, у насильно утримуваних семи осіб були відібрані особисті документи.

Утримувалися чоловіки, віком від 20 до 50 років, окремі з них мали інвалідність. При поводженні з людьми застосовували насильство для подавляння їх волі, залучали інших осіб для контролю їх переміщення, забороняли залишати місця так званого "проживання" та "роботи", незаконними діями припиняли спроби супротиву.

Також, у побутових приміщеннях, в ході обшуків виявлено холодну вогнепальну нарізну зброю, боєприпаси, вибухівку.

Наразі 4-х осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. Двом з них повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 149 КК України (організація вербування, переміщення, переховування людей з метою трудової експлуатації з використанням примусу, обману, матеріальної залежності потерпілого, його уразливого стану із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров’я, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про застосування запобіжних заходів до усіх затриманих.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Вінниччині оголосили про підозру жінці ромської національності, яка підозрюється у трудовій експлуатації людей.

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