На Житомирщині затримали чотирьох осіб за підозрою у трудовій експлуатації сімох чоловіків

"У середу, 15 січня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області слідчими СУ, співробітниками управління карного розшуку ГУНП в області та територіального підрозділу Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції України, у межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України проведено ряд санкціонованих обшуків у місцях можливого утримання громадян", - сказано у повідомленні.

В ході проведених слідчих дій в одній із будівель, яку займають фігуранти кримінального провадження, виявлено 6 осіб, один з них громадянин іншої держави (Білорусь), яких протягом тривалого часу примусово утримували з метою трудової експлуатації у неналежних умовах проживання та харчування.

Установлено, що четверо осіб на території Олевського та Ємільчинського районів організували переховування людей, попередньо їх завербувавши та використовуючи на різних роботах. До того ж, у насильно утримуваних семи осіб були відібрані особисті документи.

Утримувалися чоловіки, віком від 20 до 50 років, окремі з них мали інвалідність. При поводженні з людьми застосовували насильство для подавляння їх волі, залучали інших осіб для контролю їх переміщення, забороняли залишати місця так званого "проживання" та "роботи", незаконними діями припиняли спроби супротиву.

Також, у побутових приміщеннях, в ході обшуків виявлено холодну вогнепальну нарізну зброю, боєприпаси, вибухівку.

Наразі 4-х осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. Двом з них повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 149 КК України (організація вербування, переміщення, переховування людей з метою трудової експлуатації з використанням примусу, обману, матеріальної залежності потерпілого, його уразливого стану із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров’я, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про застосування запобіжних заходів до усіх затриманих.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Вінниччині оголосили про підозру жінці ромської національності, яка підозрюється у трудовій експлуатації людей.