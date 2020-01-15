В Житомирской области задержали четырех человек по подозрению в трудовой эксплуатации семерых мужчин

"В среду, 15 января 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области следователями СУ, сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в области и территориального подразделения Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины, в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч . 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины проведен ряд санкционированных обысков в местах возможного содержания граждан", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных следственных действий в одном из зданий, которую занимают фигуранты уголовного производства, выявлено 6 человек, один из них гражданин другого государства (Беларусь), которых в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания.

Установлено, что четверо лиц на территории Олевского и Емильчинского районов организовали укрывательство людей, предварительно их завербовав и используя на разных работах. К тому же, в насильно удерживаемых семерых человек были отобраны личные документы.

Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для подавляння их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого "проживания" и "работы", незаконными действиями пресекали попытки сопротивления.

Также, в бытовых помещениях, в ходе обысков обнаружено холодное огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы, взрывчатку.

Сейчас 4-х человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Двум из них сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины (организация вербовки, перемещение, сокрытие людей с целью трудовой эксплуатации с использованием принуждения, обмана, материальной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о применении мер ко всем задержанных.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Винницкой области объявили о подозрении женщине цыганской национальности, которая подозревается в трудовой эксплуатации людей.