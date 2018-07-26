В Житомирской области произошло ДТП с участием двух фур: есть травмированные

"26 июля в 9:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Киев-Чоп, в с. Березовка Житомирского района. Об этом сообщили работники полиции, которые уже находились на месте ДТП. Они же вызвали и медиков", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что водитель грузовика DAF столкнулся с прицепом грузовика SCANIA и въехал в отбойник. В результате ДТП он и еще один водитель этого транспортного средства получили травмы и оказались заблокированы в поврежденной кабине. Водитель другого грузовика не пострадал.

"Спасатели с помощью гидравлического разжима открыли деформированные двери кабины, деблокировали двух травмированных водителей и передали их в руки медиков", - отметили в ГСЧС.

Напомним, во Львовской области мужчина погиб, попав под колеса грузовика, под которой прятался от дождя.