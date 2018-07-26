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На Житомирщині сталася ДТП за участі двох вантажівок: є травмовані

Київ • УНН

 • 12449 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. На трасі Київ-Чоп, у Житомирській області, сталася ДТП за участі двох вантажівок: одна з них зіткнулася з причепом іншої, а потім в'їхала у відбійник. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Житомирській області, передає УНН.

На Житомирщині сталася ДТП за участі двох вантажівок: є травмовані

"26 липня о 9:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася на автодорозі Київ-Чоп, у с. Березівка Житомирського району. Про це повідомили працівники поліції, які вже перебували на місці ДТП. Вони ж викликали і медиків", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що водій вантажівки DAF здійснив зіткнення з причепом вантажівки SCANIA та в'їхав у відбійник. У результаті ДТП він та ще один водій цього транспортного засобу травмувалися та опинилися заблокованими у пошкодженій кабіні. Водій іншої вантажівки не постраждав.

"Рятувальники за допомогою гідравлічного розжиму відкрили деформовані двері кабіни, деблокували двох травмованих водіїв та передали їх до рук медиків", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік загинув, потрапивши під колеса вантажівки, під якою ховався від дощу. 

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