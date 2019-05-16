В Житомирской области расстреляли иностранца, который работал разнорабочим

ЧП произошло на камнеобрабатывающем предприятии в селе Каменный Брод. Двое неизвестных из огнестрельного оружия расстреляли разнорабочего этого предприятия. От полученных ранений гражданин Азербайджана 1987 года рождения умер.

После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле.



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Начато досудебное расследование (ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство").



Как сообщал УНН, под Киевом пьяный парень расстрелял прохожего .