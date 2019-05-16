На Житомирщині розстріляли іноземця, який працював різноробом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Житомирській області невідомі розстріляли громадянина Азербайджану. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах
Подія сталася на каменеобробному підприємстві у селі Кам’яний Брід. Двоє невідомих з вогнепальної зброї розстріляли різнороба цього підприємства. Від отриманих поранень громадянин Азербайджану 1987 року народження помер.
Після скоєння злочину зловмисники втекли з місця події на мотоциклі.
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Розпочато досудове розслідування (ст. 115 КК України "Умисне вбивство").
Як повідомляв УНН, під Києвом п'яний хлопець розстріляв перехожого.