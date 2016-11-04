В Житомирской области посреди улицы обнаружили тело мужчины

Сообщение об обнаружении неопознанного тела мужчины поступило сегодня около 7:30 от местного жителя. Погибший лежал на дорожке через реку.

Погибшим оказался местный житель 1948 года рождения.

По словам местного журналиста, который непосредственно находился на месте происшествия, явных признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было, только рассечена бровь - такое повреждение, вероятно, было вызвано падением об землю.

Тело погибшего доставили на дополнительную экспертизу. По словам родственников погибшего, он в последнее время злоупотреблял алкоголем.