На Житомирщині посеред вулиці виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Тіло чоловіка виявили у Хорошеві, про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Повідомлення про виявлення невпізнаного тіла чоловіка надійшло сьогодні близько 7:30 від місцевого мешканця. Загиблий лежав на доріжці через річку.
Загиблим виявився місцевий мешканець 1948 року народження.
За словами місцевого журналіста, який безпосередньо знаходився на місці події, явних ознак насильницької смерті на його тілі виявлено не було, лише розсічена брова – таке пошкодження, ймовірно, було викликане падінням об землю.
Тіло загиблого доправили на додаткову експертизу. За словами родичів загиблого, він останнім часом зловживав алкоголем.