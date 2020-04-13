В Житомирской области локализован пожар лесной подстилки на территории двух лесничеств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пожар лесной подстилки, который ранее возник на территории Народичского и Клищевского лесничеств в Житомирской области - локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 7 ч. 13 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищевского лесничеств локализован”, — сообщили чрезвычайники.
Они отметили, что открытого огня пока нет. “Наблюдается тление 2 ячеек на общей площади около 5 га”, — сообщили в пресс-центре.
“К тушению привлечены 82 человека и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 51 человек в/с и 15 единиц техники”, — резюмировали в пресс-центре ГСЧС.
Напомним, на Житомирщине задержали поджигателей, которые вызвали масштабные пожары в области.