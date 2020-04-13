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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33597 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Житомирской области локализован пожар лесной подстилки на территории двух лесничеств

В Житомирской области локализован пожар лесной подстилки на территории двух лесничеств

Киев  •  УНН

 • 9065 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пожар лесной подстилки, который ранее возник на территории Народичского и Клищевского лесничеств в Житомирской области - локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7 ч. 13 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищевского лесничеств локализован”, — сообщили чрезвычайники.

Они отметили, что открытого огня пока нет. “Наблюдается тление 2 ячеек на общей площади около 5 га”, — сообщили в пресс-центре.

“К тушению привлечены 82 человека и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 51 человек в/с и 15 единиц техники”, — резюмировали в пресс-центре ГСЧС.

Напомним, на Житомирщине задержали поджигателей, которые вызвали масштабные пожары в области.

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