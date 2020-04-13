На Житомирщині локалізували пожежу лісової підстилки на території двох лісництв
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Пожежу лісової підстилки, що раніше виникла на території Народицького та Кліщивського лісництв у Житомирській області — локалізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 7 год. 13 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв локалізовано”, — повідомили надзвичайники.
Вони зазначили, що відкритого вогню наразі немає. “Спостерігається тління 2 осередків на загальній площі близько 5 га”, — повідомили у пресцентрі.
“До гасіння залучено 82 чоловіки та 25 одиниць техніки, з них від ДСНС 51 чоловік о/с та 15 одиниць техніки”, — резюмували у пресцентрі ДСНС.
Нагадаємо, на Житомирщині затримали паліїв, які спричинили масштабні пожежі в області.