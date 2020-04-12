На Житомирщині затримали паліїв, які спричинили масштабні пожежі в області

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лісова охорона Базарського лісництва затримала двох чоловіків, які раніше підпалили траву на території Народицького спецлісгоспу, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише за кілька днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України, чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з яких палив поле, а інший – лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка і задокументувала усі обставини правопорушення.

За інформацією Народицького відділення поліції, обидва чоловіки, 1991 та 1989 р.н., зізналися у ще одному підпалі в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. На них чекає притягнення до аміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького спецлісгоспу з 4 квітня близько 150 рятувальників та лісівників цілодобово гасять масштабну лісову пожежу, яку вдалося локалізувати тільки надвечір 9 квітня.

Того ж дня, 9 квітня, на межі Житомирської та Київської областей через випалювання сухотрав’я палало село.

На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області упродовж тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.

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