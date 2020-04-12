На Житомирщині затримали паліїв, які спричинили масштабні пожежі в області

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лісова охорона Базарського лісництва затримала двох чоловіків, які раніше підпалили траву на території Народицького спецлісгоспу, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише за кілька днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.