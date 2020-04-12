В Житомирской области задержали поджигателей, которые вызвали масштабные пожары в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Лесная охрана Базарского лесничества задержала двух мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Народичского спецлесхоза, повлекшее масштабный пожар, локализовать который удалось только через несколько дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из которых поджигал поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.
По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины, 1991 и 1989 г.р., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к аминистративной ответственности.
Напомним, на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств Народичского спецлесхоза с 4 апреля около 150 спасателей и лесников круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только вечером 9 апреля.
В тот же день, 9 апреля, на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухотравья загорелось село.
На помощь в усмирении масштабных пожаров на севере Житомирской области на протяжении недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.