В Житомирской области задержали поджигателей, которые вызвали масштабные пожары в регионе

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Лесная охрана Базарского лесничества задержала двух мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Народичского спецлесхоза, повлекшее масштабный пожар, локализовать который удалось только через несколько дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.